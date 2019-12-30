Trabzon'daki yangına sebep olduğu iddia edilen Afgan çoban sınır dışı edildi

Karadeniz'de çıkan 'örtü yangınları'ndan birine sebep olduğu öne sürülen Afganistan uyruklu bir çoban adli işlemlerinin ardından sınırdışı edildi.

Yeşilvadi Mahallesi'nde çıkan ve 35 dönüm alan ile bir eve zarar veren "örtü" yangınını araştıran jandarma ekipleri, olayla ilgili olduğu iddiasıyla Afganistan uyruklu N.N. adlı kişiyi gözaltına aldı.

Türkiye'ye kaçak olarak girdiği söylenen 23 yaşındaki N.N.'nin örtü yangının meydana geldiği bölgede çobanlık yaptığı öğrenildi. İfadesine başvurulan Afgan uyruklu N.N.'nin ısınmak amacıyla yaktığı ateşten ötürü yangının meydana geldiğini söylediği öne sürüldü.

Trabzon Jandarma Komutanlığınca adli işlemleri yürütülen ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen N.N.'nin adli makamlarca serbest bırakılmasının ardından sınırdışı edilmek üzere Trabzon İl Göç İdaresine teslim edildiği öğrenildi.

Karadeniz Bölgesi'nde Ordu, Trabzon, Rize, Samsun ve Artvin'de 40'ın üzerinde noktada çıkan ve rüzgârın etkisiyle yayılan alevler yerleşim yerleri ile tarım arazilerine sıçramıştı.