Trabzon Kadın Savunması’ndan gerici panele protesto

Trabzon Kadın Savunması üyeleri, aralarında, Ensar Vakfı ve İnsani Yardım Vakfı (İHH)'nın da bulunduğu 33 gerici kurumun destekçisi olduğu 'Aileye Açılan Savaş' panelinde eylem yaptı.

Trabzon’da Kadın Savunma Ağı, aralarında Ensar Vakfı ve İnsani Yardım Vakfı (İHH)'nın da bulunduğu 33 kurumun destekçisi olduğu ''Aileye Açılan Savaş'' adlı kadın düşmanı paneli 20 Aralık’ta protesto etti. Kadınların kazanılmış haklarını, toplumsal cinsiyet eşitliğini, İstanbul Sözleşmesi’ni hedef alan panelde kadınlar, “Ensar’da çocuklar tecavüze uğradı. Neden bunu konuşmuyorsunuz? Emine Bulut öldürülmeden önce koruma talebi için karakola gittiğinde işlem yapılsaydı şimdi aramızda olabilirdi. Ama siz burada kadınlar için yaşamsal olan İstanbul Sözleşmesi’ni ve 6284 sayılı kanunu hedef gösteriyorsunuz” dedi. Kadınlar eylem yaptığı sırada salondaki güvenlikler tarafından darp edilerek dışarıya çıkarıldı.

Eylem sonrası Trabzon Kadın Savunması’nın yaptığı açıklama şu şekilde:

“Bizler Ensar Vakfı'nı, 45 çocuğa tecavüz etmelerinden, “Bir kereden bir şey olmaz” söylemlerinin arkasına sığınmalarından biliyoruz. Bizler İHH'yı, okullarda bağış adı altında topladığı paralarla, memleketi kana bulayan cihatçı çetelere açıktan destek vermesiyle tanıyoruz.

İstanbul Sözleşmesi; kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önlemek, bununla mücadele etmek için Türkiye’nin ilk imzacısı olmakla övündüğü sözleşmedir. İstanbul Sözleşmesi daha 4 gün önce Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı genelgede atıf yaptığı sözleşmedir. Genelge yayınlandığında da söylemiştik, şimdi de söylüyoruz: kadınların aklıyla dalga geçmeyin, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Kanunu uygulayın. Siz, İstanbul Sözleşmesi’ni hedef gösteren bu panellere izin verdikçe biz kadınlar ölüyoruz! Şayet imzalanan İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı bugün "ölmek istemiyorum" diyen Emine Bulut ve yüzlerce kadın aramızda olurdu. Toplumsal cinsiyet eşitliği sağlansaydı kadınların ne giydiğine, saat kaçta dışarıda olduğuna karışılmaz, kadınlar şiddetin türlü biçimlerine maruz kalmazdı.

Kadınların, hayatlarının her alanına nüfuz etmeye çalışan gerici, kadın düşmanı her türlü etkinliğin bugün olduğu gibi karşısında olmaya ve sözümüzü söylemeye devam edeceğiz. Aklınıza kazıyın: biz kadınlar haklarımızı ve hayatlarımızı hedef alan kadın düşmanlarının yakasındayız!”