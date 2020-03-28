Trabzon Çarşıbaşı Belediye çalışanları karantinaya alındı

Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu'nun makam şoföründe yeni koronavirüs tespit edimesinin ardından belediye çalışanları karantina altına alındı. Makam şoförü tedavi altına alınırken MHP'li Belediye Başkanı Nuhoğlu ve belediye personelleri evlerinde karantinaya alındı.

Belediyeye ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, belediye başkanının sağlık durumunun iyi olduğu, belediye personellerinin ise evlerine gönderilerek 14 gün izole edileceği belirtildi.

Belediye personeli ve kendisinin 14 gün izole olacaklarını söyleyen Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu şunları söyledi:

‘Arkadaşımızın test sonucu dün belli oldu. Biz zaten 41 personelimizi dönüşümlü çalıştırmaya başlamıştık.

Bu olaydan sonra bütün personelimizi evlerine gönderdik. 14 gün herkes kendini izole edecek. Pazartesi işler aksamasın diye belediyede sadece 2 arkadaşımız nöbetçi olarak bulunacak.

Temizlik işleri bizden bağımsız bir yerde oldukları için çalışmalarına devam ediyor. Bende ve diğer personelimizde her hangi bir bulgu olmadığı için test yaptırmaya gerek olmadığı söylendi.’