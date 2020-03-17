Toplum devlet kurumlarının salgınla ilgili verdiği bilgiye güvenmiyor

Konda’nın araştırmasına göre, ülkenin neredeyse yarısı devlet kurumlarının koronavirüse karşı yeterli önlem aldığını düşünmüyor ve ilgili kurumların topluma doğru bilgi verdiğine inanmıyor.

Konda'nın Mart 2020 tarihli yeni koronavirüs (KOVİD-19) salgını araştırmasına göre, araştırmaya katılanların yüzde 45’i Sağlık Bakanlığı ve devlet kurumlarının yeterli önlem almadığını düşünüyor.

İlgili kurumların topluma doğru bilgi verdiğine de inanılmayan anket sonuçlarına göre, katılımcıların neredeyse tamamı da korunmak için yapılması gerekenleri bildiğini savunuyor. Öte yandan bu kişilerin yalnızca yarısı bunları gerçekten uyguladığını söylüyor.

NEREDEYSE YARISI ŞÜPHELİ

Saha çalışması 7-8 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 97’si koronavirüs konusundan haberdar olduğunu belirtti. Yüzde 86,5’inin virüsün nasıl yayıldığını ve yüzde 85’inin tedbir amaçlı olarak neler yapılması gerektiğini bildiği söyledi.

Öte yandan pratiklerde gerekli şeyleri yapanların oranı ise katılımcıların yalnızca yüzde 55 oldu.