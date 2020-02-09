TOKİ'den 72 milyonluk millet bahçesi

TOKİ, Gaziantep’e millet bahçesi yapmak için sözleşme imzaladı. Projenin 72 milyon 228 bin TL'ye mal olacağı duyuruldu.

Gaziantep'te yıkılan Kamil Ocak Stadyumu yerine TOKİ tarafından yapılacak millet bahçesi, 72 milyon 228 bin TL'ye mal olacak.

57 bin 485 metrekare alanda yapılacak projeyle ilgili konuşan CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, “Gaziantep'te 80 okulun inşaatı bütçe yetersizliği gerekçesiyle durduruldu. Millet bahçesi için ise milyonlar harcanacak, bu israf vicdan sızlatıyor” dedi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, 400 günde bitmesi planlanan ve içinde cami de bulunacak olan projeyi, Ali Acar İnşaat Şirketi yapacak.

Gaziantep millet bahçesi, Ankara AKM'ye 395,5 milyon TL'ye ve Ankara İmrahor'a 74 milyon 820 bin TL'ye yapılacak millet bahçelerinden sonra, en pahalı 3'üncü yapı olacak.