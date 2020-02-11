TMMOB: Kanal İstanbul'a verilen ÇED olumlu kararı iptal edilsin

Kanal İstanbul Projesi ÇED olumlu kararına karşı dava açan TMMOB, hazırlanan bilimsel raporların göz ardı edildiğini ve projenin kamu yararına aykırı olduğunu belirterek, kararının iptal edilmesi gerektiğini açıkladı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Kanal İstanbul Projesi ÇED olumlu kararına karşı dava açtı.

Açılan dava dilekçesinde projenin bölgedeki tahribatına ilişkin örnekler verildi:

İstanbulun yaşam destek sistemleri olan orman alanlarının, tarım ve mera alanlarının, su kaynakları ve havzalarının, doğal ve arkeolojik sit alanlarının, Önemli Bitki ve Önemli Kuş Alanlarının, yerleşme alanlarının, dünyada örneği nadir kalmış coğrafik varlıklardan olan Küçükçekmece Lagün ve Kumul alanlarının, kuş göç yollarının içinden geçerek bu alanların yok olmasına; gerek inşaat gerekse de işletme aşamasında doğuracağı etkiler dolayısıyla da bir bütün olarak denizlerin, boğazların, su ekosisteminin, endemik ve mutlak korunması gerekli türleri de içeren uluslararası öneme sahip flora ve fauna unsurlarının geri dönüşü olmayacak biçimde tahribine neden olacağı belirtilerek; ÇED Olumlu kararının iptali talep edildi.

Akademik ve mesleki çevrelerce hazırlanan bilimsel raporların ve ÇED Raporu'na itiraz aşamasında verilen binlerce itiraz dilekçesinin göz ardı edildiği söylenirken, Anayasa ile 2872 sayılı Çevre Yasası ve uluslararası sözleşmeler uyarınca zorunlu olan “katılım ilkesinin” yok sayıldığı ve bu durumun da dava konusu işlemi hukuka aykırı hale getirdiği vurgulandı.

Boğazlardaki deniz trafiği ve kaza oranları da ortaya konarak İstanbul Boğazı'na alternatif bir kanala ihtiyaç bulunmadığı ve netice itibariyle Kanal İstanbul projesinin kamu yararına aykırı olduğu belirtilerek, ÇED olumlu kararının iptal edilmesi gerektiği söylendi.

Açıklamanın bir bölümü şöyle:

"Bilim insanlarının tüm eleştirilerine ve 100 binden fazla yurttaşımızın itiraz dilekçesine rağmen, Kanal İstanbul ÇED Raporu hakkında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararının iptali için Birliğimiz tarafından dava açılarak hukuki süreç başlatılmıştır.

Bırakın itiraz dilekçelerinin değerlendirilmesinin, ÇED raporunun incelenmesinin bile mümkün olmayacağı kadar kısa bir sürede verilen “ÇED Olumlu” kararı bilimsellikten ve kamu yararından uzaktır.

Dava dilekçesinde de belirttiğimiz gibi, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde halkın sürece katılımı engellenmiş, projeye ilişkin akademik ve mesleki çevrelerce hazırlanan bilimsel raporlar göz ardı edilmiştir. Anayasamız, 2872 sayılı Çevre Yasamız ve uluslararası sözleşmeler uyarınca zorunlu olan “katılım ilkesini” yok sayılması dava konusu işlemi en baştan hukuka aykırı hale getirmektedir.

Kanal İstanbul Projesi, İstanbul’un yaşam destek sistemleri olan orman alanlarının, tarım ve mera alanlarının, su kaynakları ve havzalarının, doğal ve arkeolojik sit alanlarının, Önemli Bitki ve Önemli Kuş Alanlarının, yerleşme alanlarının, dünyada örneği nadir kalmış coğrafik varlıklardan olan Küçükçekmece Lagün ve Kumul alanlarının, kuş göç yollarının içinden geçerek bu alanların yok olmasına neden olacaktır.

Gerek inşaat, gerekse de işletme aşamasında doğuracağı etkiler dolayısıyla da bir bütün olarak denizlerin, boğazların, su ekosisteminin, endemik ve mutlak korunması gerekli türleri de içeren uluslararası öneme sahipflora ve fauna unsurlarının geri dönüşü olmayacak biçimde tahribine neden olacak bu proje açık biçimde çevreye ve insan hayatına zararlıdır.

Anayasaya, 2872 Sayılı Çevre Kanununa ve Uluslararası Sözleşmelere, kamu yararına, bilimsel ve teknik gereklere, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına aykırı ÇED olumlu kararı ivedilikle iptal edilmelidir."