TKP'li Sağlıkçılardan sağlık emekçileri adına beş talep

TKP'li Sağlıkçılar, koronavirüs nedeniyle sağlık hizmeti sunum koşullarının yeniden düzenlemesini talep etti ve 5 maddelik bir talep listesi açıkladı.

Hafta başında polikliniklerin, ASM'lerin hizmet vermeye başlamasıyla birlikte ciddi tedarik eksiklikleri olduğu, basit koruma malzemelerini bulmakta bile güçlük yaşandığı görüldü.

TKP'li Sağlıkçılar sağlık hizmeti sunumunun koronavirüs salgını koşullarına göre yeniden düzenlenmesini talep etti.

TKP'li Sağlıkçıların sağlık emekçileri adına beş talebi şöyle:

1. Sağlık emekçilerinin hizmet sunumu sırasında kişisel kullanım için talep ettikleri tüm kişisel koruyucu donanımlar, derhal, yeterli miktarda ve ücretsiz bir şekilde devlet tarafından sağlanmalıdır.

2. Rutin sağlık hizmeti sunumu salgınla mücadele merkezli ve triyajı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.

3. Risk grubuna giren (60 yaş üstü, gebe ve emzirmekte olan, kronik dahili hastalığı ya da bağışıklık sistemi sorunu bulunan) kamu emekçileri için geçerli olan izin düzenlemeleri sağlık emekçilerini de kapsamalıdır.

4. Çalışan tüm sağlık emekçilerinin eşleri, ebeveynlik yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için yaptığı işten bağımsız olarak ücretli izinli sayılmalıdır.

5. Sağlık emekçilerinin işe geliş gidişleri toplu ulaşımdan ayrı bir şekilde ücretsiz olarak sağlanmalıdır.