TKP'li Sağlık Emekçileri: Hekim intiharları politiktir

TKP'li Sağlık Emekçileri, hekim intiharlarına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Hekim intiharları politiktir' derken, 'Bu düzen tüm emekçileri çaresizlik ve çıkışsızlık hisleriyle başbaşa bırakıyorsa çözüm bellidir. Tüm emekçileri canından bezdiren bu düzene karşı hep birlikte örgütlenelim, bu düzeni değiştirelim!' ifadesini kullandı.

TKP'li Sağlık Emekçileri, üst üste yaşanan hekim intiharlarına ilişkin bir açıklama yaptı.

"Hekim intiharları politiktir" denilen açıklamada, "Bu düzen tüm emekçileri çaresizlik ve çıkışsızlık hisleriyle baş başa bırakıyorsa çözüm bellidir. Tüm emekçileri canından bezdiren bu düzene karşı hep birlikte örgütlenelim, bu düzeni değiştirelim!" ifadesi kullanıldı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

HEKİM İNTİHARLARI POLİTİKTİR

Dün ve bugün iki hekimin daha canına kıydığını üzülerek öğrendik. Daha demek bile zorumuza gidiyor ama hekim intiharları ne yazık ki ülkemizde toplumsal gerçekliğin bir parçasına dönüşmüş durumda. Bir hekimin mesleğini icra edebilecek aşamaya gelip hekim emeğinin ortaya çıkması için yoksul halkımızın, ailesinin ve kendisinin yaptığı fedakarlıklar düşünüldüğünde toplumun göz bebeği olması gereken, en verimli çağlarında sevgiyle ve umutla ülkesi ve halkına hizmet edebilecekken gencecik bir hekim neden canına kıyar

Bu soruya düzen cephesinin vereceği yanıtlar türlü olsa da hepsi aynı kapıya çıkıyor; suçlu olanlar yine bu düzenin mağdurlarıdır. Bu düzenin sahipleri, özel hastane patronları, şehir hastanelerinin mütahitleri, büyük ilaç firmalarının yöneticileri, tıbbi görüntüleme tekelleri ve onların borazanı medya patronları, sülükçüsü, üfürükçüsü tüm gerici şarlatanlar ve tabi tüm bunların temsilcileri düzen siyasetçileri, siyasi iktidar hep bir ağızdan hem hastalara hem de sağlık emekçilerine suçlarını örtmek için avazı çıktığı kadar bağırıyor: siz suçlusunuz!

Hayır suçlu biz değil, bu düzenin sahipleridir!

Bu düzen tüm emekçileri çaresizlik ve çıkışsızlık hisleriyle baş başa bırakıyorsa çözüm bellidir.

Tüm emekçileri canından bezdiren bu düzene karşı hep birlikte örgütlenelim, bu düzeni değiştirelim!

TKP'Lİ SAĞLIK EMEKÇİLERİ