TKP'den Zorlu projesine tepki: Sermaye İzmir'i bitirmek istiyor

Zorlu Holding’in İzmir'in kent merkezine yapmayı planladığı gökdelen projesine ilişkin Türkiye Komünist Partisi'nden açıklama geldi. TKP İzmir Kent Komitesi, kentin tarihi ve kültürel dokusuna zarar verecek yapı için hukuka aykırı şekilde inşaat ruhsatı verildiğini, atılan hukuksuz adımların derhal geri alınması gerektiğini belirtti.

İzmir'in Konak ilçesinde, Pasaport’taki Passtel AVM ve eski tütün depolarının bulunduğu 3 bin 532 metrekarelik alana inşa edilmesi planlanan, 146 metre yüksekliğinde, 42 kattan oluşacak Zorlu Konak projesine tepkiler sürüyor.

Kentin tarihi ve kültürel dokusuna zarar vererek tarihi kent merkezinin siluetini değiştirecek olan yapıya ilişkin Türkiye Komünist Partisi (TKP) İzmir Kent Komitesi de bir açıklama yaptı.

TKP'den yapılan açıklamada 146 metre yüksekliğiyle kent merkezinin en yüksek bölgesi olan Kadifekale’den bile yüksek inşa edilecek gökdelen için hukuksuz şekilde ruhsat sağlandığına dikkat çekildi. TKP İzmir Kent Komitesi tarafından yapılan açıklamada "Sermaye, verdiğinden fazlasını alamayacağı hiçbir yere gitmez. Şimdi de, daha çok gökdelen verip, İzmir’i almak, İzmir’i bitirmek istiyorlar" denildi.

'İZMİR'İ ALMAK İSTİYORLAR'

TKP İzmir Kent Komitesi'nin açıklamasının tamamı şöyle:

Konak’ta, Akdeniz Mahallesi’nde, eski tütün yapılarının bulunduğu bir alan…

Tütün depolarının bir bölümü, yerine alışveriş merkezi yapılması için yıkılmış. 2004 yılında alışveriş merkezini yapan, şimdi FETÖ operasyonları kapsamında, İzmir’deki “para kasası” olduğu iddiası ile tutuklu bulunan Ahmet Küçükbay. Alışveriş merkezi ile yetinmek istememiş Küçükbay ve Japon ortakları ile birlikte 35 katlı bir otel yapmak istemiş. Ama, İzmir Büyükşehir Belediyesi, plan değişikliği tekliflerini kabul etmemiş. Ardından, Zorlu Holding, İstanbul’daki Karayolları arazisini Özelleştirme İdaresinin peşkeşi ile satın aldığı yılda, 2008 yılında, Küçükbay’dan bu taşınmazları satın almış.

Tutmuş belediyenin yolunu… Al gülüm ver gülüm yapmışlar. Birazcık yeşil alan, birazcık açık otopark karşılığında, Zorlu Holding’in satın aldığı bölgedeki imar planları değişmiş. 5 ve 8 kat ile sınırlandırılan yapılar, bir anda “yüksek yapı” olmuş, yükseklik sınırlaması kaldırılmış. Yetmemiş… Eskiden, imar planları, konut yapılmasına olanak tanımazken, bir anda gelmiş konut “hakkı”.

Zaman içinde, yeni nazım imar planları yapılmış bölgede. İptal edilmiş kimileri. Ama, uygulama imar planları hep 2008 yılındaki gibi kalmış.

En son, 2018 yılının Ocak ayında, Folkart ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında, Basmane Çukuru pazarlıkları devam ederken, 1/5000 ölçekli Alsancak - Karabağlar Bölgesi nazım imar planı yapılmış. Ve, Zorlu Holding’in taşınmazları için, konut yapılmasına olanak vermeyen “Ticaret - Turizm” kararı getirilmiş. Bir de, bir plan notu eklenmiş: "Bu plana uygun olmayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının revize edilmesi zorunludur. 1/1000 ölçekli uygulama imar planları bu plana uygun olarak revize edilmeden, bu plana aykırı olan bölümlerde imar uygulaması ve yapı yapılamaz."

Eklenmiş, eklenmesine ama… Ne olmuş ne bitmiş, 2018 sonunda Konak Belediyesi tarafından Zorlu Holding’e inşaat ruhsatı verilmiş. Konut yapılmasına olanak sağlayacak şekilde hem de.

İşte şimdi, bu hukuksuz ruhsata dayanarak, tütün yapılarının geri kalanlarını yıkmaya başladılar. “Zorlu Konak Residence” yapmak istiyorlarmış. 250 m yüksekliğinde, 45 katlı olması planlanmış. İzmir’de de tescillemek için Ahmet Nazif Zorlu’nun görgüsüzlüğünü… İstanbul Zorlu Center’da, imar planlarına aykırı şekilde 3 kat fazla inşaat yapan Ahmet Nazif Zorlu’nun…

Haber olunca gökdelenin yüksekliği, tepkilerden sakınmak için Zorlu Holding CEO’su çıkmış, “Şu an inşaata başlanılması planlanmıyor. Henüz belli değil. Gelişmelere göre değerlendireceğiz” demiş. Ama çok geçmeden, eklemiş, "60 katlı değil. İster 150 kat yaparsın, istersen 2 kat yaparsın. Oradaki emsali uygulayacağız. Ama 60 kat diye bir şey yok".

Vermediler mi parayı, çalmak istiyorlar elbet düdüğü…

Ne de olsa, sermayeyi ürkütmeyelim diyen siyasetçiler var İzmir’de. Oysa, İzmir’in başına ne geldiyse, özel sermaye yüzünden, sermayeye şirin gözükmek için verilen tavizlerden, özel sermayenin önünü açmak için yapılan ayak oyunlarından geldi.

Herkes biliyor artık… Sermaye, verdiğinden fazlasını alamayacağı hiçbir yere gitmez. Şimdi de, daha çok gökdelen verip, İzmir’i almak, İzmir’i bitirmek istiyorlar.

Bu nedenle, diyeceklerimiz var…

1/5000 ölçekli nazım imar planı, uyumsuz uygulama imar planlarının uygulanmasını açıkça durdurmuş iken, Konak Belediyesi tarafından konut yapılabilmesine olanak sağlayacak şekilde inşaat ruhsatı verilmesi, hukuka aykırıdır. Hukuka aykırı bir belge üzerinden işlem yapılması da hukuksuzdur. Bu hukuksuzluğa göz yumanların, görevini kötüye kullandıkları ve suç işledikleri açıktır.

İlçe belediyesi büyükşehir belediyesine, büyükşehir belediyesi ilçe belediyesine topu atarak, açık ve net olmayan, süreci yumuşatmaya ve geçiştirmeye yönelik açıklamalar ile sorumluluktan kaçamazlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi, bütün belgeleri kamuoyu ile açıkça paylaşmalı, atılan hukuksuz adımlar derhal geri alınmalıdır.