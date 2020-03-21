TKP'den Newroz açıklaması: Halkların bayramı kutlu olsun

Türkiye Komünist Partisi'nin Newroz mesajında, 'Bu bahar doğa, adeta insanlığa hem kendisinin, hem de eşitliğin ve kardeşliğin kıymetini hatırlattı' denildi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Newroz dolayısıyla bir açıklama yayımladı.

"Halkların bayramı kutlu olsun" başlıklı açıklamada "Bu bahar doğa, adeta insanlığa hem kendisinin, hem de eşitliğin ve kardeşliğin kıymetini hatırlattı. Yaşamın, birbirine ve doğaya saygının önemini anlamamız için bize bir ders verdi" denildi.

Açıklama şöyle:

İnsanlık bayramlarını kardeşçe kutlayacak

Emekçi halkımız için baharın yeni günü kutlu olsun.

Doğaya baharın geldiği şu günlerde, insanlık tehlikeli bir salgınla mücadele ediyor. Öyle bir salgın ki, karşısında düzenin tüm yetersizlikleri, akılsızlıkları bir bir ortaya çıktı. Her türden gericiliğin, dinciliğin, ırkçılığın, yalnızca hedefindekileri değil, tüm toplumu ateşe attığı anlaşıldı.

Bu bahar doğa, adeta insanlığa hem kendisinin, hem de eşitliğin ve kardeşliğin kıymetini hatırlattı. Yaşamın, birbirine ve doğaya saygının önemini anlamamız için bize bir ders verdi.

Öyleyse newroz, zalimlere karşı direnişin olduğu kadar, fırsatçılara karşı halkın birlikteliğinin, yalanlara karşı gerçeklerin, korkuya karşı umudun, düşmanlığa karşı kardeşliğin günü olsun.

Bahar yurdumuza ve bölgemize kardeşlikle gelecek. İnsanlık bayramlarını kardeşçe kutlayacak.

Newroz Piroz Be!

Nevruz Kutlu Olsun!

عيد نوروز سعيد

نوروز مبارک باشه