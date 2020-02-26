TKP’den Karataş’taki tarım işçilerine dayanışma ziyareti

TKP Adana İl Örgütü, Karataş ilçesine bağlı Karagöçer Mahallesi’nde yaşayan ve geçtiğimiz günlerde sel felaketine maruz kalan tarım emekçilerine bir dayanışma ziyaretinde bulundu.

1990’lı yıllarda zorunlu göç nedeniyle Şırnak’tan Adana’ya göç etmek zorunda kalan ve Karataş ilçesine bağlı Karagöçer Mahallesi’nde çadırlarda kalan tarım emekçileri geçtiğimiz Aralık ayında sel felaketine maruz kalmıştı.

Yaşanan selden sonra Adana Valiliği, kanalın taşma riski olduğunu öne sürüp çadırların kaldırılmasına karar vermişti. Bu karardan sonra çadırlardan bir kısmı sökülmüş, ancak çadırlarda kalan binlerce kişi için yerleşim alanı bulunamadığı çadırların sökülmesi ertelenmişti.

TKP Adana İl Örgütü’nden bir heyetin görüştüğü tarım emekçileri 30 yıldır bu topraklarda bulunduklarını ancak sorunlarının çözülmediğini dile getirdi.

İnsanca yaşamak istediklerini söyleyen emekçiler; sağlık, barınma, eğitim, elektrik gibi sorunlarının çözülmesini istediklerini belirtti.

Toplanan yardım kolilerini de teslim eden TKP üyeleri tarım emekçileriyle dayanışma içinde olduklarını, yaşadıkları sorunları gündeme getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.