TKP'den Karaçoban'da Nâzım Hikmet için doğum günü etkinliği

TKP Karaçoban ilçe temsilciliği, Nâzım Hikmet'n 118. doğum yılı için bir etkinlik düzenleyecek.

Erzurum'da Kasım ayında açılan TKP Karaçoban ilçe temsilciliği, Nâzım Hikmet'in 118. doğum gününü kutlamak için bir etkinlik düzenliyor.

Tiyatro sanatçısı Cansu Fırıncı'nın konuşmacı ve konuk olarak katılacağı buluşma, 11 Ocak Cumartesi günü saat 11.00'da TKP Karaçoban ilçe temsilciliğinde gerçekleşecek.

Aynı zamanda bir dayanışma çağrısıyla kurulmaya başlanan Deniz Gezmiş Kitaplığı'nın ilk bölümünün açılışının da gerçekleşeceği etkinlik, "Doğumunun 118. Yaşında Nâzım Hikmet Şiirlerinde Büyük İnsanlık: Umut, Mücadele ve Parti" adını taşıyor.

Deniz Gezmiş Kitaplığı için sürdürülen kampanya kapsamında kitap göndermek isteyen gönüllüler için dayanışma, Mart ayına kadar devam edecek.