TKP'den iptal duyurusu

Türkiye Komünist Partisi, 19 Ekim Cumartesi günü düzenleyeceği Büyük İzmir Buluşması etkinliğinin iptal edildiğini duyurdu.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), 19 Ekim Cumartesi günü İzmir'de Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenleyeceği Büyük İzmir Buluşması etkinliğinin Suriye'ye dönük askeri harekât ve bağlantılı gelişmeler nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

TKP tarafından yapılan duyuru şöyle:

"Basına ve kamuoyuna,

Türkiye Komünist Partisi'nin 19 Ekim Cumartesi günü Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenleyeceği Büyük İzmir Buluşması Suriye'ye dönük askeri harekât ve bağlantılı gelişmeler nedeniyle iptal edilmiştir."