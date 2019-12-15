TKP'den Eskişehir'de basın açıklaması: Düzeniniz batsın, kadınlar yaşasın

TKP Eskişehir İl Örgütü, geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren Ayşe Tuba Arslan ve kadın cinayetleri ile ilgili bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Eskişehir halkı '2020'yi kazanmak için' 4 Ocak'ta Ankara'da yapılacak etkinlikte bir araya gelmeye çağırıldı.

Eskişehir’deki bir anaokulunda aşçı olarak çalışan 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan’ın 24 yıllık eşi Yalçın Özalpay tarafından ağır yaralanması ve 44 gün sonra yaşamını yitirmesi üzerine TKP Eskişehir İl Örgütü tarafından geçtiğimiz hafta bir bildiri yayınlanmıştı. Bu hafta sonu da bir basın açıklaması gerçekleştirilerek kamuoyunun dikkati konuya bir kez daha çekildi.

“Düzeniniz Batsın Kadınlar Yaşasın” başlıklı açıklamada, Şule Çet, Emine Bulut ve Ceren Damar cinayetine de değinilerek, “Bütün bunların sorumlusu tek tek erkekler, yetkililer ya da hastalıklı kişiler değil. Öldüren kapitalizmin ta kendisi, çürümüş düzenin ta kendisi: eğitimi, sağlığı, ulaşımı, güven(siz)liği, yargısı ve gericiliğidir” denildi.

Açıklama sonrasında Eskişehir halkı 4 Ocak Cumartesi günü Ankara'da yapılacak olan "2020'yi Kazanmak için Umuda, örgütlülüğe, halkın şölenine çağrı!" etkinliğine davet edildi:

"TKP Eskişehir İl Örgütü olarak,

Türkiye’de yaşanan her bir ölümün politik olduğunu, en temel insani yaşam haklarının bile tarumar edildiğini,

Her şeyin piyasacılığa indirgendiği bir Türkiye’de insanların can güvenliğinin kalmadığının söylüyoruz.

Tren kazalarına, iş cinayetlerine, defalarca koruma talebinde bulunan kadınların öldürülmesine yol açan bu düzenin artık dikiş tutturamadığı açıktır.

Düzenlerini devam ettirmek için zorbalıkla ve barbarlıkla ayakta durmaya çalışanlardan kurtulmak için tek umut örgütlenmek ve bu yağma düzenini yok etmektir.

Kadına, çocuğa, doğaya, tarihsel miraslarımıza kimsenin dokunamayacağı,…

Isınma, barınma, aydınlanma, su gibi temel gereksinimlerin ücretsiz olacağı bir düzen için dost elimizi uzatıyoruz."

Sözümüzü, şarkımızı, yüreğimizi ve aklımızı, Aydınlık Türkiye hedefimizi paylaşmak için...

Tüm halkımızı 4 Ocak Cumartesi günü saat 19.00’da Ankara’da yapacağımız etkinliğe hep birlikte katılmak için davet ediyoruz!"