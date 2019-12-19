TKP'den Bakan Ziya Selçuk'a yanıt

TKP MK üyesi Mehmet Kuzulugil, Doğa Koleji'nde yapılan öğretmen boykotu ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un buna yönelik açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yön Radyo'da yayınlanan Ulaş Can'ın sunduğu "Haftanın Gündemi" programının bugünkü konuğu TKP MK üyesi Mehmet Kuzulugil'di. TKP'nin üç büyük kentte yapacağı büyük salon toplantıları hakkında bilgi veren Kuzulugil, Patronların Ensesindeyiz örgütlenmesi hakkında deneyim ve görüşlerini paylaştı.

Ulaş Can'ın özel okullarda yaşanan sıkıntılar ve Doğa Koleji'nde yapılan öğretmen boykotu hakkındaki sorularını da yanıtlayan Kuzulugil, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dün yaptığı açıklamada sarf ettiği "Hal böyleyken çocuklarımızın bu konu ile ilgili eylemlere katılması, fotoğraflarının çekilmesi, görüntülerinin çekilmesi gibi çocukların bu meselenin içine dahil etmeye çalışılan gayretlerin doğru olmadığını düşünüyorum" sözlerini hatırlattı.

ÖĞRENCİLER HER GÜN YÜZÜNE BAKTIKLARI ÖĞRETMENLERİ YALNIZ MI BIRAKACAKTI?

Kuzulugil şunları söyledi:

"Küresel ısınma, iklim sorunu gibi bir konuda eylemler yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da yer yer teşvik ettiği bir grev/boykot düzenleniyor. Bunlara çocuklarımız katılıyor. Burada bir sorun görülmüyor, ki bence de burada bir sorun yok. Çocuklar, öğrenciler, her gün yüz yüze oldukları, derslerine giren, onlara ders anlatan öğretmenleri üç ay boyunca maaş alamadıklarında onları destekleyip protestolara katılınca sorun oluyor. Ben aksini sorun olarak görüyorum. Öğretmenleri böyle haklı bir protestoyu düzenlerken onların yanında olmamaları insani bir sorun olurdu."

KAMU KAYNAKLARININ DOĞRU KULLANIMI ŞİMDİ Mİ AKILLARINA GELDİ?

Program sunucusu Ulaş Can, bakan Selçuk'un ülke çapında 214 özel okulda sıkıntılar olduğunu söylediğini belirterek "kamu kaynaklarıyla şirket kurtarma yönünde planımız olmadığını belirtmek isterim" sözlerini hatırlattı.

Kuzulugil bu konuda şöyle konuştu: "Devlet, kendi okullarına kuruş yatırım yapmayıp, temel ihtiyaçları bile velilerden topladığı haraçlarla karşılıyor ve bu sırada özel okulları devlet bütçesinden sübvanse ediyor. Özel okul patronları, atanamayan öğretmenleri de göstererek onbinlerce öğretmeni karın tokluğuna çalıştırırken bir yandan devlet bütçesinden desteklendiler. Şimdi gasp edilen maaşları, gasp etmeyi düşündükleri tazminatları ödemeyen patronlar yine öğretmenleri 'özveriye' davet ederken bakan 'kamu kaynakları ile kimseyi kurtaramayız' diyor.

Bence bakan mesela öğrencilerin çıkıp, 'Eğitim için kuruş harcamazken, saraylar kurtarıyorsunuz. 500 milyon lirayı milyarlarca liralık serveti, sermayesi olan bir patrona aktarmanın yolunu arıyorsunuz. Öğretmenlerimizin ödenmeyen maaşları gündeme geldiğinde, 'kamu kaynaklarının doğru kullanımı' aklınıza geliyor' demesinden korksun."

ÖZELLEŞTİRMECİLERİN TEKELCİ VİZYONU

Kuzulugil, devlet okullarını harabeye çevirirken, her tarafta irili ufaklı özel okullar açılmasını bir politika olarak benimseyen AKP'nin şimdi aynı sektörde tekelleşmeyi örgütleme niyetinde olabileceğini, Selçuk'un gecikmiş açıklamasının öğretmenlerin hakları için örgütlenmesinden duyulan korkuyla yapıldığını, Selçuk'un sözlerinin "özel okul patronlarının başka patronlara olan borçları konusuna bakarız ama öğretmenlerin ödenmemiş ücretleri, olası tazminatları konusu hiç ilgimizi çekmiyor" şeklinde okunmasının doğru olacağını ekledi.