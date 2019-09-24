TKP'den Antalya'da 99. yıl buluşması

Türkiye Komünist Partisi’nin kuruluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle Antalya’da gerçekleşen buluşmaya çok sayıda parti üyesi, gönüllüsü ve parti dostu katıldı.

TKP kuruluşunun 99. yılı dolayısıyla "Biz Hazırız" etkinliklerine devam ediyor. Antalya'da Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe çok sayıda parti üyesi, dostu ve TKP Gönüllüsü katıldı.

'YENİ SEMTEVLERİYLE ANTALYA'DA MÜCADELEYE HAZIRIZ!'

Etkinlikte ilk sözü TKP Antalya İl Komitesi Üyesi Nazlı Ece Demirbağ aldı. Konuşmasında Antalya’yanın sorunlarına ağırlık veren Demirbağ şunları söyledi:

“Biliyoruz ki bu düzen değişmeden sömürü son bulmayacak. Son yerel seçimde AKP’den kurtulmak için halkın önüne tek seçenek olarak sunulan CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi, suya %20 zam yaptı. Bir ay önce de ulaşıma %24 oranında zam yapılmıştı. Büyükşehir Belediyesi eski belediyeden kalan borçları, Antalya halkına ait olmayan borçları halka ödetiyor. Eski belediyeden hesap sormak yerine halkın üç kuruş parasına göz dikiyor. Oysa suyun, ulaşımın, barınma gibi temel ihtiyaçların ücretsiz olacağı bir yaşam sosyalizm ile mümkün.”

Hizmet sektöründeki ağır sömürüye de değinen Demirbağ, Antalya'yla anılan turizm sektöründe patronlar ceplerini doldururken işçilerin kölelik koşullarında çalıştırıldığını söyledi. Demirbağ, “Turizm işçileri sezonluk çalışıyor ve tazminat haklarından faydalanamıyorlar. Antalya’nın doğası turizmcilere peşkeş çekiliyor ve yarattıkları doğa katliamları görmezden geliniyor” dedi.

Örgütlenme çalışmalarını tüm sektörlerde sürdürdüklerini de belirten Nazlı Ece Demirbağ, Antalya’da 29 Eylül’de özel okul öğretmenlerini bir araya getirecekleri çalıştaya tüm özel okul çalışanlarını davet etti.

Önümüzdeki günlerde Güzeloba, Bahçelievler ve Konyaaltı'nda Semtevleri açacaklarını belirten Demirbağ tüm parti dostlarını bu sürece destek vermeye davet etti.

'100 YIL SONRA BİZ HAZIRIZ'

TKP Merkez Komite Üyesi Alparslan Savaş konuşmasına TKP’nin 99’uncu kuruluş yıldönümünde, 1920’deki hedef ve ilkelerin hala geçerliliğini koruduğunu söyleyerek başladı.

“Köklü bir tarihimiz var ve bu kökler bu topraklardadır” diyen Savaş, şöyle konuştu:

“99 yılda hatalarımız oldu, bunlardan ders çıkarıyoruz elbette. Ama bu yanlışlardan ders çıkaracağız diye doğrularımızın baş aşağı edilmesine izin vermeyiz. Nedir bu doğrularımız? Örneğin muhalefetteki yobazı, iktidardaki yobaza yeğlemeyiz. Sermaye sınıfıyla TÜSİAD’ın ambleminin altında aile fotoğrafı vermeyiz.

Milliyetçi değil yurtseveriz. Bu ikisini aynı kefeye koymayız. Halkların başka halklar üzerinde egemenliğini değil kardeşliğini savunuruz. Bu toprakların evladıyız ama aynı zamanda enternasyonalistiz. Tüm dünya halklarının kurtuluşu için mücadele ederiz. Bu doğrularımızdan taviz vermeyiz.

Dün farklı şeyler söyleyip bugün başka konuşanlardan değiliz. Sömürücünün azı çoğu diye bakmayız. Sömürücülerle uzlaşmayız.

Bir doğrumuz daha var, geçmişte yaşamayız. Derler ki geçmişi olmayanın geleceği olmaz. Doğru olmakla birlikte biz bunu tersinden söyleriz. Geleceği olmayanın anacak bir geçmişi de olmaz. Geçmiş bir nostalji olamaz. Bunu kendi geçmişimize hakaret olarak sayarız.

Mustafa Suphilerin iddiası geleceği kurmak içindi. Kimileri onlar için naiflerdi diyebilir, kimileri tedbirsizlerdi diyebilir. Biz Mustafa Suphi’ler için nostalji diye bakmayız. Onları anmanın en iyi yolu, geleceği kurma iddiasını yükseltmektir.

Deniz Gezmiş ve arkadaşları, gelecekte iyi anılmak için mi asılmayı göze aldılar? Hayır. Onlar eşit, özgür, bağımsız bir Türkiye’yi kurmak için bu yola çıktılar. Biz onlara bu gözle bakarız.

Bu düzeni değiştirebilme irademiz bizi heyecanlandırıyor. Biz bu çürümüş düzeni top yekün değiştirmek için mücadele ediyoruz. Laf olsun diye değil. Çünkü başka bir çıkış yok. Kapitalizmin hem Türkiye’de hem dünyada insanlık için vaat edebileceği hiçbir şey kalmamıştır.

İki şeye güveniyoruz, birincisi haklılığımıza. İnsanlığın tek kurtuluşunun sosyalizm olduğunda defalarca kez tarihsel olarak haklı çıktığımızı biliyoruz. İkincisi hazırız. Neye hazırız? Çöküşe... Kapitalizm büyük bir çöküşe gidiyor. İsteyen bu çöküşü görmek için mutfağına baksın, cebine cüzdanına baksın, banka hesabına baksın.

Elbette kapitalizmin kendi kendine ortadan kalkmayacağını da biliyoruz. Bu çöküşle birlikte insanlık daha barbarca bir dönemle karşı karşıya kalabilir. Daha barbarcası olur mu demeyin. Patronlar her türlü savaşı göze alır.

TKP olarak biz bu çöküşe hazırız diyoruz. Örgütleniyoruz, güçleniyoruz.”

ÇOK SAYIDA GÖNÜLLÜ FORM DOLDURDU!

Konuşmaların ardından TKP tarihinin anlatıldığı bir sinevizyon gösterimi yapılırken, daha sonra parti korosunun seslendirdiği şarkılarla etkinlik sona erdi.

Etkinlik sonrasında çok fazla sayıda kişinin TKP Gönüllüsü olmak için form doldurması dikkat çekti.