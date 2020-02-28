TKP'den açıklama: Ancak gizleyecek şeyi olanlar gizli oturum yapar

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, İdlib gündemini görüşmek üzere kapalı oturum teklifini şöyle değerlendirdi ve 'Ancak gizleyecek şeyi olanlar gizli oturum yapar' dedi.

AKP, Meclis'in salı günü öğleden sonra kapalı oturumla İdlib gündemini görüşmek üzere toplanması için başvuracaklarını açıkladı. Yapılacak olan kapalı oturumda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Meclis'i bilgilendirmesi beklenirken, yaşananlarla ilgili milletvekillerine özel bilgiler verileceği belirtildi.

halktv.com.tr'ye konuşan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, İdlib gündemini görüşmek üzere kapalı oturum teklifini şöyle değerlendirdi:

"Bütün toplumu ilgilendiren bir tablo var ortada. İnsanlarımız ölüyor, Suriye'de insanlar ölüyor, ekonomi etkileniyor, yani bunun gizli oturumda tartışılması demek bunun halktan gizlenecek bir tarafı var demek. Bunun kabul edilmemesi gerek, kim ne diyecekse halkın önünde söylesin. Sonuçta, meclis siyasi partilerin temsil edildiği bir ortam. Kimin neyi savunduğu bütün toplum tarafından öğrenilsin. Ancak gizleyecek şeyi olanlar gizli oturum yapar. Çünkü orada ulusal güvenlik ile ilgili şeylerin konuşulmayacağını biliyoruz. Türkiye'de işler öyle yürümüyor, güvenlik kaygısıyla bunlar yapılamaz. Askeri detayları konuşmayacaklardır Meclis'te. Sonuçta tribüne oynanmaması için kapalı oturum düşünüyorlar. Demek ki halka başka bir şey birbirlerine başka bir şey söyleyecekler. Bu yanlış. Dolayısıyla TKP, kim ne söyleyecekse topluma açıkça söylemesi gerektiğini düşünüyor.''