TKP'den Abdullah Gül açıklaması: İnsanın yüzü hiç mi kızarmaz?

Erdoğan’ın eski yol arkadaşı Abdullah Gül, Davutoğlu’nun gazetesine ayrıntılı bir röportaj verdi.
AKP’li yıllarda uygulanagelen politikaların tümünden sorumluluğunu atmaya çalışan, kendisini özgürlükçü, uzlaştırıcı, arabulucu bir konumda tanımlayan söz konusu röportajda Gül’ün NATO’cu, anti-komünist, karşı-devrimci özelliklerini bir arada görmek mümkün.
TKP’nin Sesi’nde bugün, düzen siyasetindeki hiçbir aktörün yüzünün kızarmadığı vurgulanırken, emekçi halkın yüzünü ilericiliğe, aydınlanmaya, eşitlik ve özgürlük mücadelesini verenlere dönmeleri salık veriliyor.
TKP'nin Sesi'ni dinlemek için:
Sermaye düzeninde kimsenin yüzü kızarmaz, biliyoruz. Gül’ünkü de kızarmıyor.
TKP'nin Sesi yayında #TKP
https://t.co/AS2ncLxzAg pic.twitter.com/4yheo6cJHt
— TKP (@tkpninsesi) February 19, 2020