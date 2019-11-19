TKP: Zenginlik ve lüks sınıfsaldır, bir bütün olarak görgüsüzler

TKP'nin Sesi'nde bugün Sağlık Bakanlığı eski müşavirinin lüks törenlerine atıfta bulunulurken, zenginlik ve lüksün sınıfsal olduğu vurgulandı.

Sağlık Bakanlığı eski müşaviri ile eşinin Ihlamur Kasrı’nda bebekleri için düzenledikleri mevlit AKP döneminin zengin muhafazakârlarının görgüsüzlük ve müsrifliğine dönük tepkiyi körükledi. Ancak mesele bundan ibaret değil... TKP’nin Sesi’nde bugün, zenginlik ve lüksün sınıfsallığı kapsamında iyi-kötü, vicdanlı-vicdansız ya da görgülü-görgüsüz kapitalist ayrımları reddedilirken, emekçi halkın umutsuz ve çaresiz hissettirmeyecek bir alternatifin var olduğunun altı çiziliyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için:



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Spotify:

https://open.spotify.com/episode/0JUuXItjNvC391xPKYSwgU

Soundcloud:

https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-19-kasim-2019-pazartesi