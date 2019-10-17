TKP: Yapılacak tek şey var, bu düzen değişecek

TKP’nin Sesi’nde bugün, ekonomik krizin pek çok farklı alandaki yansımalarına değiniliyor.

Sanayi ve tarımsal üretimdeki daralmadan genç nüfustaki işsizliğe, sermayedarlara yapılan teşviklerden reel ücretlerin düşmesine kadar pek çok gösterge Türkiye’nin ciddi bir ekonomik krizden geçtiğini göstermekte. TKP’nin Sesi’nde bugün, söz konusu krizin pek çok farklı alandaki yansımalarına değiniliyor.

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/1I3auLhVK3kl6c1UMfg3iL

Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr

Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=I2WUQV4pPtY