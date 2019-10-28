TKP: Yalan söylüyorlar, kuşaklar boyunca biriktirdikleri servet bunu gerektiriyor

TKP’nin Sesi’nde bugün, gericiliğe hizmette, iktidarla pazarlıkta, sömürünün artırılmasında birbirleriyle kıyasıya yarışan kapitalistlerin Cumhuriyet’in bir enkaz görüntüsü kazanmasının baş sorumluları olduğuna vurgu yapılıyor.

Cumhuriyet’in ilanının 96. yıldönümü arifesinde patron sınıfı da makyaj tazelemeye devam ediyor. Burjuvazisinin önde gelenleri, Cumhuriyet’in kendilerine emanet edildiğini iddia edecek kadar pervasızlaşmış vaziyette.

TKP’nin Sesi’nde bugün, Cumhuriyet’in enkaz görüntüsü kazanmasının baş sorumlularına dikkat çekiliyor.

Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/7x4PpLgTi2TNb1kspls8m9

Soundcloud:

https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-28-ekim-2019-pazartesi