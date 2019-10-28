TKP: Yalan söylüyorlar, kuşaklar boyunca biriktirdikleri servet bunu gerektiriyor

Cumhuriyet’in ilanının 96. yıldönümü arifesinde patron sınıfı da makyaj tazelemeye devam ediyor. Burjuvazisinin önde gelenleri, Cumhuriyet’in kendilerine emanet edildiğini iddia edecek kadar pervasızlaşmış vaziyette.
TKP’nin Sesi’nde bugün, Cumhuriyet’in enkaz görüntüsü kazanmasının baş sorumlularına dikkat çekiliyor.
Apple Podcasts:
https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr
Spotify:
https://open.spotify.com/episode/7x4PpLgTi2TNb1kspls8m9
Soundcloud:
https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-28-ekim-2019-pazartesi