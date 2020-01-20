TKP: Umut ışığına davet ediyoruz, gelin kazanalım!

Türkiye’de ve dünyada çoğunluğa yayılmış umutsuz bir ruh halinden, kitlelerin üzerine serpilmiş bir ölü toprağından çokça bahsedilir.
Söz konusu durum, cehaletin, yobazlığın, aymazlığın, adamsendeciliğin, lümpenliğin, kadına, öğrenciye, çocuğa, hayvanlara, doğaya karşı uygulanan şiddetin kol gezdiği günümüz kapitalizminde anlaşılabilir.
Her pazartesi olduğu gibi dinleyicilerden gelen soruların yanıtlandığı TKP’nin Sesi’nde bugün bu bağlamda, “Bu ülkenin, cahil ve umurunda olmayan kesimleri için mücadele etmek anlamsız ve saçma değil mi?” sorusuna yanıt veriliyor.