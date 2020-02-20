TKP: Umut işçilerin örgütlü gücünde

TKP'nin Sesi'nde bugün, Yunanistan'da ve Fransa'da 'sosyal güvenlik yasası' kapsamında emekçilere yapılan saldırılara karşı işçi sınıfının mücadelesine dikkat çekildi. Programda, emekçilere karşı gerçekleştirilen saldırının geri püskürtülmesi için örgütlü hareket edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Yunanistan işçi sınıfı Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME) öncülüğünde “Sosyal Güvenlik Yasası”nda gerçekleştirilecek düzenlemelere karşı geçtiğimiz Salı günü greve çıktı.

Benzer şekilde, yaklaşık iki ay önce Fransa işçi sınıfı emeklilik hakkı için greve çıkmıştı.

Sermaye düzeninin tüm dünyada gemi azıya aldığı son yıllarda mücadele eden, umudu büyüten ve örgütlü hareket eden işçi sınıfının da sesi yükselmeye devam ediyor.

TKP’nin Sesi’nde bugün, bireysel emeklilik, özel sağlık sigortası, kıdem tazminatının kaldırılması ve daha pek çok başlıkta emekçilere karşı gerçekleştirilen saldırının geri püskürtülmesi için örgütlü hareket edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için: