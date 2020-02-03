TKP: Ülkenin dört bir yanına sosyalizmin tohumlarını ekiyoruz

TKP'nin Sesi'nde her pazartesi olduğu gibi dinleyicilerden gelen sorulara yanıt vermeye devam ediliyor.
TKP’nin Sesi’nde bugün, “Böyle bir düzenden neden herkes memnun, neden büyük kitlelere ulaşamıyoruz?” sorusuna yanıt aranıyor.
Öte yandan, TKP’nin büyük kitlelere ulaşmasını dileyen dostlarının sayısının arttığı son aylarda düzenden memnun olmayanları sosyalizm mücadelesine kazanan partinin Türkiye solundaki özgün konumuna da değiniliyor.
TKP'nin Sesi'ni dinlemek için:
SoundCloud:
https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-3-subat-2020-pazartesi
Spotify Podcast:
https://open.spotify.com/episode/2idwehXTEOytlL1xfGj7rM
Apple Podcast:
https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi-3-%C5%9Fubat-2020-pazartesi/id1472013604?i=1000464423632&l=tr