TKP: Türk askeri cihatçı teröristlerin yanına yollandı, askerlerimiz yurda dönmeli

TKP’nin Sesi’nde bugün, İdlib’de bir terör kampı kuran Heyet Tahrir El-Şam’ın, aynı zamanda AKP iktidarının siyasi, ekonomik ve askeri desteğiyle bu kenti yönettiği ortaya konuyor. Programda, 'Türkiye sınır dışındaki asker varlığına son vermeli, askerlerimiz yurda dönemli. Cihatçı teröristlere verilen destek son bulmalı. Bir kez daha ilan ediyoruz, Suriye halkının kendi ülkesindeki egemenliği ve bağımsızlığı tanınmalıdır' denildi.
soL - Haber Merkezi
Salı, 04 Şubat 2020 09:35

Suriye’nin egemenlik alanında olması gereken İdlib kentinin IŞİD ve El Kaide bağlantılı cihatçılardan arındırılması konusunda daha önceden Rusya’yla anlaşmış bulunan AKP iktidarı, komşumuzun genişçe bir alanının cihatçı halk düşmanı terör grupları tarafından teslim alınmasından doğrudan doğruya sorumlu.

TKP’nin Sesi’nde bugün, İdlib’de bir terör kampı kuran Heyet Tahrir El-Şam’ın, aynı zamanda AKP iktidarının siyasi, ekonomik ve askeri desteğiyle bu kenti yönettiği ortaya konuyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için:

 
Soundcloud: 
https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-4-subat-2020-sali
 

 