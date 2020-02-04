TKP: Türk askeri cihatçı teröristlerin yanına yollandı, askerlerimiz yurda dönmeli

Suriye’nin egemenlik alanında olması gereken İdlib kentinin IŞİD ve El Kaide bağlantılı cihatçılardan arındırılması konusunda daha önceden Rusya’yla anlaşmış bulunan AKP iktidarı, komşumuzun genişçe bir alanının cihatçı halk düşmanı terör grupları tarafından teslim alınmasından doğrudan doğruya sorumlu.
TKP’nin Sesi’nde bugün, İdlib’de bir terör kampı kuran Heyet Tahrir El-Şam’ın, aynı zamanda AKP iktidarının siyasi, ekonomik ve askeri desteğiyle bu kenti yönettiği ortaya konuyor.
TKP'nin Sesi'ni dinlemek için: