TKP: Türk askeri cihatçı teröristlerin yanına yollandı, askerlerimiz yurda dönmeli

TKP’nin Sesi’nde bugün, İdlib’de bir terör kampı kuran Heyet Tahrir El-Şam’ın, aynı zamanda AKP iktidarının siyasi, ekonomik ve askeri desteğiyle bu kenti yönettiği ortaya konuyor. Programda, 'Türkiye sınır dışındaki asker varlığına son vermeli, askerlerimiz yurda dönemli. Cihatçı teröristlere verilen destek son bulmalı. Bir kez daha ilan ediyoruz, Suriye halkının kendi ülkesindeki egemenliği ve bağımsızlığı tanınmalıdır' denildi.

soL - Haber Merkezi