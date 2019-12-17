TKP: Tüccarlar ve şarlatanlar gidecek, halk kalacak geride

TKP'nin Sesi'nde aşı karşıtlığının giderek yaygılaşması ve salgın hastalık tehdidi masaya yatırıldı.

AKP dediğimiz zaman çöken pek çok şeyin yanında sağlık sistemini de düşünmek gerekiyor. Gericileşmiş bir toplumsal düzende gündemi meşgul eden bir başka sorun ise aşı karşıtlığı.

TKP’nin Sesi’nde bugün, bilim düşmanlığının, gericiliğin, piyasacılığın halkımızın üzerine bir karabasan gibi çöktüğü bir diğer başlık olan aşı karşıtlığı ele alınıyor.

Aşı karşıtlığının bireysel bir tercih olmaktan çok, toplum sağlığını ilgilendiren boyutları olduğu vurgulanırken, meselenin ilaç tekelleriyle olan bağı da ortaya konuyor.



Spotify:

https://open.spotify.com/episode/2fDpYegCeqdJf6NGjdOFC9

Soundcloud:

https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-17-aralik-2019-sali

Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr