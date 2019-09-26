TKP: Trump'ın mezarını hatırlayan bile olmayacak

TKP’nin Sesi’nde bugün, başta ABD olmak üzere hiçbir emperyalist devletten dünya sorunlarına dair çözüm beklenilmemesi gerektiğine vurgu yapılırken, dünya halklarının çıkarının sosyalizmde olduğunun altı çiziliyor.

ABD Başkanı Trump’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma, halkları tehdit eden, Küba ve Venezuela gibi insanlığın onurunu temsil eden ülkelere sopa sallayan ABD emperyalizminin dışavurumuydu. TKP’nin Sesi’nde bugün, başta ABD olmak üzere hiçbir emperyalist devletten dünya sorunlarına dair çözüm beklenilmemesi gerektiğine vurgu yapılırken, dünya halklarının çıkarının sosyalizmde olduğunun altı çiziliyor.

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/4W0XdPL6KoDzV0gKEmesvI

Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=LVVTNXgzz-U

Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr