TKP: Teşekkürler Küba, bilin ki siz de yalnız değilsiniz

TKP’nin Sesi’nde bugün, bir yanda yeterli solunum cihazı bulunamadığı için ölen hastaların gölgesinde var olmaya çalışan bir toplumsal düzen, öte yanda tüm insanlığa umut olmaya devam eden sosyalizmin vücut bulmuş hali olarak Küba gündeme getiriliyor.

Koronavirüs pandemisi hız kesmeden yayılmaya devam ediyor.

AB sınırlarını kapatıp pek çok ülkesinde OHAL ilan ederken, sosyalist ada Küba tüm dünyaya insanlık dersi veriyor.

Kapitalizmin insanlığa hiçbir şey vaat edemediği, insanı bir meta olarak gördüğü son günlerde tamamıyla ortaya çıkmış durumda.

TKP’nin Sesi’nde bugün, bir yanda yeterli solunum cihazı bulunamadığı için ölen hastaların gölgesinde var olmaya çalışan bir toplumsal düzen, öte yanda tüm insanlığa umut olmaya devam eden sosyalizmin vücut bulmuş hali olarak Küba gündeme getiriliyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için: