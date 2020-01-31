TKP: Suphiler yaşıyor, takalar dolusu Onbeşler her yerde...

TKP’nin Sesi’nde bugün, kuruluşunun 100. yılında Suphiler’i anmak için pazar günü bir sempozyum düzenleyecek Türkiye Komünist Partisi’nin günümüzde sosyalizm mücadelesini yükselten tek odak olduğuna vurgu yapılıyor.

99 yıl önce Anadolu’daki Kurtuluş Savaşı’na dâhil olmak için yola çıkan Türkiye Komünist Partisi’nin ilk merkez komitesi Türkiye sermaye sınıfının kiraladığı katiller tarafından katledildi.

Anadolu’da süregelen sınıf mücadelesinin tepe noktasına vardığı bir momentte emperyalizmin planlarını bozmak, padişahlığa, soyluluğa, feodalizme ve gericiliğe karşı verilen mücadeleyi toplumsal eşitlikle taçlandırmak için yola çıkmışlardı.

TKP’nin Sesi’nde bugün, kuruluşunun 100. yılında Suphiler’i anmak için önümüzdeki pazar günü bir sempozyum düzenleyen Türkiye Komünist Partisi’nin günümüzde sosyalizm mücadelesini yükselten tek odak olduğuna vurgu yapılıyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için: