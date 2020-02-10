TKP: Sosyalist Türkiye'nin patronları olmayacak...

TKP'nin Sesi'nde dinleyicilerden gelen 'Türkiye sosyalizm ile yönetiliyor olsaydı, ülke borçları ne zamana kadar biterdi?' ve 'Alınteri ile zenginleşmiş birinin bünyesinde çalıştırdığı işçilerin haklarını tam anlamıyla vermesi ve onlara adaletsizlik yapmaması mümkün müdür?' sorularına yanıt verildi.

soL - Haber Merkezi