TKP: Sosyalist Türkiye'nin patronları olmayacak...

TKP'nin Sesi'nde pazartesi günleri dinleyicilerden gelen sorulara yanıt verilmeye devam ediliyor.
Bu hafta dinleyicilerden gelen “Türkiye sosyalizm ile yönetiliyor olsaydı, ülke borçları ne zamana kadar biterdi?” ve “Alınteri ile zenginleşmiş birinin bünyesinde çalıştırdığı işçilerin haklarını tam anlamıyla vermesi ve onlara adaletsizlik yapmaması mümkün müdür?” sorularına yanıt veriliyor.
TKP'nin Sesi'ni dinlemek için:
Sosyalizmde işçi sınıfının egemenliği tesis edileceğinden insanın insanı sömürmesi yasaklanır; planlı, kalkınmayı hedefleyen bir ekonomi oluşturulur.
TKP'nin Sesi yayında
https://t.co/wQL6QDQIi5 pic.twitter.com/lpAFMyCQQC
— TKP (@tkpninsesi) February 10, 2020