TKP: Sömürü ortadan kalktığında herkese yetecek dünya, herkese yetecek ekmek

TKP’nin Sesi’nde bugün, emperyalist kapitalist sistemin içinden çıkılamaz bir sorun olarak halkların önüne koyduğu 'göçmen meselesi'ne değiniliyor.

Dün Uluslararası Göçmenler Günü’ydü. Milyonlarca göçmen, mülteci ve sığınmacı insanlık dışı şartlar altında, dünyanın farklı noktalarına savrulmuş bir biçimde yaşamaya çalışıyorlar günümüzde.

TKP’nin Sesi’nde bugün, emperyalist kapitalist sistemin içinden çıkılamaz bir başka sorun olarak halkların önüne koyduğu “göçmen meselesi”ne değiniliyor.

Savaşın yıkıcılığından, yoksulluk ve sefaletten kurtulmak isteyen ve gittikleri ülkenin işçi sınıfının organik bir parçası haline gelen göçmenlerin sermaye sınıfının kâr hırsından nasibini almaları da bültenin omurgasını oluşturuyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için:

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/0VROpdBHzp3vGufzjxh4B6

Soundcloud:

https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-19-aralik-2019-persembe

Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr