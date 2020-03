TKP: Sokakları yeniden dolduracağız

TKP’nin Sesi’nde bugün, örgütsüz hareket etmenin büyük bir tehlike anlamına geldiği son günlerde, dijital iletişim olanaklarını işçi sınıfının çıkarları açısından kullanmanın önemine değiniliyor.

Koronavirüs salgını her şeyin pek de yolunda gitmediği ülkemizdeki tül perdesinin kalkmasına yardımcı oldu. Gericilikten tutun piyasacılığa iktidarın son yıllara damga vurmuş her hamlesi her geçen gün daha büyük öfkeye neden oluyor.

“Evde kal” çağrılarının ardında emekçilere karşı gerçekleştirilecek saldırının ayak sesleri duyulurken, Türkiye Komünist Partisi salgın günlerinde safları sıklaştırmanın ve örgütlü olmanın önemine değiniyor.

TKP’nin Sesi’nde bugün, örgütsüz hareket etmenin büyük bir tehlike anlamına geldiği son günlerde, dijital iletişim olanaklarını işçi sınıfının çıkarları açısından kullanmanın önemine değiniliyor. Bültende ayrıca, geleceğe dair umutla, coşkuyla yine bir araya geleceğimiz günlere örgütlenerek girmenin altı çiziliyor.

