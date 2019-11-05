TKP: Siz yalancılara değil, kendi gerçekliğinize kulak verin...

TKP’nin Sesi’nde bugün AKP'nin enflasyon oyununa odaklanılıyor, ekonominin halk için değil, sadece patronlar için yolunda olduğu ortaya konuluyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayımladığı yıllık enflasyon oranı ekonomiden sorumlu bakan Berat Albayrak’ın “öngördüğü” gibi gerçekleşti.

İktidarın enflasyon hesaplama yöntemini sürekli değiştirmesi bir yana, işçi sınıfının ve emekçilerin gündelik yaşamı da ekonominin tıkırında olmadığını gösteriyor.

TKP’nin Sesi’nde bugün AKP'nin enflasyon oyununa odaklanılıyor, ekonominin halk için değil, sadece patronlar için yolunda olduğu ortaya konuluyor. Programda, "Siz yalancılara değil, kendi gerçekliğinize kulak verin. Ve biri yer biri bakar düzenini yıkın. TKP'nin sözü budur" çağrısı yapılıyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için:

Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/0o5fDTCDc0lgfPjmGorQfW

Soundcloud:

https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-5-kasim-2019-sali