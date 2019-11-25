TKP: Şimdi değilse ne zaman...

TKP’nin Sesi’nde bu hafta dinleyicilerden gelen 'ne yapmalı' ve 'mücadeleye nasıl destek olabilirim' sorularına yanıt arandı.

Türkiye Komünist Partisi her geçen gün daha fazla kişiye ulaşıyor, daha çok sayıda emekçinin desteğini alıyor.

TKP’nin Sesi’nde bu hafta dinleyicilerden gelen 'ne yapmalı' ve 'mücadeleye nasıl destek olabilirim' sorularına yanıt arandı.

Sosyalizm mücadelesini bağımsız bir hatta, özgücüyle veren komünist partinin desteklenebileceği pek çok kanal bugünkü bültende dile getiriliyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için:

Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/345daxvKdqztD79iQW9jI6

Soundcloud:

https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-25-kasim-2019-pazrtesi