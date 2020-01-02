TKP: Savaş tezkereleri derhal iptal edilmelidir

TKP tarafından yapılan açıklamada savaş tezkerelerinin derhal iptali çağrısında bulunuldu. Açıklamada 'Fırsatçı ve saldırgan dış politikaların bedeli halkımıza yönelik daha büyük tehditler, yoksulluk, can kayıpları olacaktır. Suriye bunun en canlı örneğidir. Halkımıza yeni Reyhanlılar yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur' denildi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) tarafından bugün yapılan açıklamada Libya'ya asker gönderme tezkeresinin Meclis tarafından kabul edilmesi üzerine "Bu tezkere ve onu önceleyenler derhal iptal edilmeli, Türkiye'nin başka ülke topraklarında bulundurulan tüm silahlı güçleri ülkeye dönmelidir" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada "Yıkıntıya dönüşmüş, parçalanmış, cihatçıların ve emperyalistlerin eline geçmiş topraklara akbabalar gibi konmaya çalışmanın sebebi bellidir: Sermaye yeni kaynaklar, iktidar yeni kozlar elde etmek istemektedir… İkisi de krizdedir ve çıkış yollarını yabancı topraklarda aramaktadırlar" denildi.

TKP Merkez Komite imzasıyla yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

Savaş tezkereleri derhal iptal edilmelidir

Cumhurbaşkanı'na Libya'ya asker göndermek için yetki veren tezkere bugün Meclis'ten geçti. Bu sonuç kimseyi şaşırtmıyor, Meclis zaten bir noter olarak iş görüyor, halkın temsilcilerinin karar organı olarak değil.

Ve şimdi tekrar, emperyalistlerin "23 sent" değer biçtiği askerlerimizi, bu kez de Libya'ya, cihatçıların yanında savaşmaya göndermek için tezkere hazır.

Ne için?

Yıkıntıya dönüşmüş, parçalanmış, cihatçıların ve emperyalistlerin eline geçmiş topraklara akbabalar gibi konmaya çalışmanın sebebi bellidir: Sermaye yeni kaynaklar, iktidar yeni kozlar elde etmek istemektedir… İkisi de krizdedir ve çıkış yollarını yabancı topraklarda aramaktadırlar.

AKP'nin ya tutarsa diye yeni bölgelerde denediği Yeni-Osmanlıcılık manevraları kendi halkını da bölge halklarını da tehlikeye atmaktadır. Bu tezkereyle Akdeniz'i paylaşım savaşlarının sahası haline getirmek için kaynayan kazanın altındaki ateşe bir odun daha atılmıştır.

Fırsatçı ve saldırgan dış politikaların bedeli halkımıza yönelik daha büyük tehditler, yoksulluk, can kayıpları olacaktır. Suriye bunun en canlı örneğidir. Halkımıza yeni Reyhanlılar yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur.

Bu tezkere ve onu önceleyenler derhal iptal edilmeli, Türkiye'nin başka ülke topraklarında bulundurulan tüm silahlı güçleri ülkeye dönmelidir.

Türkiye Komünist Partisi

Merkez Komite