TKP: Sana sözümüz büyük usta, özlemiyle öldüğün bu ülkeye sosyalizm bayrağını dikmek olsun...

TKP’nin Sesi’nde bugün, komünist şair Nâzım Hikmet'i mücadelesinden kopuk bir şair olarak tanıtma ve ehlileştirme çabasında olanlara yanıt veriliyor.

Komünist şair Nâzım Hikmet’in 118. doğum yıldönümü geçtiğimiz hafta lise ve üniversitelerde coşkuyla kutlandı.

Memleketin eşitlik ve özgürlük mücadelesinin en önemli simgelerinden biri olan Nâzım mücadelesi ve sanatını yaşamıyla birleştirmişti.

TKP’nin Sesi’nde bugün, Türkiye’de ve dünyada emekçi sınıfların eşitlik ve özgürlük tutkusunun moral kaynaklarından biri olan partili şairin mücadelesinden kopuk bir şair olarak tanıtma ve ehlileştirme çabasında olanlara yanıt veriliyor.

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