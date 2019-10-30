TKP: Sağlık için sosyalizm...

TKP’nin Sesi’nde bugün, hekimlerin maruz kaldığı performans sistemi, gereksiz yere radyasyona maruz kalan emekçiler, ülkemizdeki tıbbi teknoloji pazarı vd. pek çok başlık bağlamında sağlık sisteminin içler acısı hali gündeme getiriliyor.

Türkiye’deki sağlık “sektörü” her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Sağlık sistemindeki özelleştirmelerin sonucu metalaşan sağlık hizmetleri, emekçileri daha da hasta ettiği gibi hekimleri de birer ücretli köleye dönüştürüyor.

TKP’nin Sesi’nde bugün, sağlık sisteminin içler acısı hali gündeme getiriliyor.

Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/5sEnWtDxoXhAEsRL5RD60y

Soundcloud:

https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-30-ekim-2019-carsamba