TKP: Parasız eğitim mümkün

TKP’nin Sesi’nde bugün, eğitimin paralı hale getirilmesine ilişkin örneklere dikkat çekilirken, devlet okullarının da giderek 'paralı' hale geldiğine vurgu yapıldı. Programda, 'Eğitim haktır, eğitimin parasız olması mümkündür. Yeter ki haklarımız için birlik olalım, bu asalak düzenden kurtulalım' deniliyor.

Eğitim sistemimiz her sene değişen müfredatlar, sil baştan tanımlanan sınav sistemleri, gerici uygulamalar ve hepsinin temel belirleyeni olmak üzere paralı hale gelmişlikle anılıyor uzun zamandır.

Piyasa koşullarının belirleyici olduğu eğitim sisteminde, emekçi aileler bin bir özveriyle çocuklarını okutmaya çalışıyor, olmadık yüklerin altına giriyorlar.

TKP’nin Sesi’nde bugün, paralı eğitim dendiğinde sadece özel okulların anlaşılmaması gerektiği vurgulanıyor.

Paralı eğitimin devlet okullarını da nasıl ele geçirdiği ifade edilirken, buna karşı velilerin, öğretmenlerin birlikte hareket etmesi gerektiğinin altı çiziliyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için: