TKP: Özgürlük ve eşitlik için sosyalizm

TKP’nin Sesi’nde bugün, kadın cinayetlerinin düzenle olan bağına dikkat çekilirken, kadınların özgür ve eşitçe yaşayacağı günler için sosyalizm mücadelesinin gerekliliğine vurgu yapılıyor.

Şule Çet davası, genç kadının öldürülmesinden bir buçuk yıl sonra sonuçlanabildi. Mahkeme Şule Çet’in patronunu cinayet işlemekten müebbet ve cinsel saldırıdan 10 yıl hapis, patronun arkadaşını ise 18 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Adalet için yaratılan kamuoyunun faillerin cezalandırılmasındaki etkisi bir yana, kadın cinayetleri ne yazık ki hiç eksilmeden devam ediyor.

TKP’nin Sesi’nde bugün, kadın cinayetlerinin kapitalist düzenle olan bağı ortaya konulurken, kadınların özgür ve eşitçe yaşayacağı günler için sosyalizm mücadelesinin gerekliliğine vurgu yapılıyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için:

Soundcloud:

https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-5-aralik-2019-persembe

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/3tRpiaB0XpCALmAPf6Gzhb

Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi-5-aralık-2019-perşembe/id1472013604?i=1000458709509&l=tr