TKP: Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez

TKP'nin Sesi'nde, İstanbul Üniversitesi'ndeki yemekhane zammını geri aldıran eylemlere dikkat çekilirken, bunun basit bir kazanımdan fazlası olduğu vurgulandı.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü yeni yılla birlikte yemekhanelerde kahvaltı öğününün kaldırılacağını ve öğrenci indirimli üç öğün hakkının da bir öğüne düşürüleceğini açıklamıştı.

Bu karar karşısında öğrenciler direnişe geçerek rektörlüğü kararından geri döndürdü.

TKP’nin Sesi’nde bugün, rektörlüğün geri adımının basit bir kazanımdan daha fazlası olduğuna değiniliyor. Ayrıca direnişin, üniversitelerin eğitim-araştırma kurumu olmaktan uzaklaşıp bir tür ticarethaneye dönüşmesine net bir yanıt olduğuna vurgu yapılıyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için:

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/5spDROCTZZwXXraW3Ec0k0

Soundcloud:

https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-7-ocak-2020-sali

Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi-7-ocak-2020-salı/id1472013604?i=1000461757490&l=tr