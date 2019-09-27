TKP: Öğrenciler barınamıyor

2019 - 2020 akademik yılının başladığı şu günlerde öğrencilerin en büyük kaygılarından birini barınma oluşturuyor.
Türkiye Komünist Partisi, bugün yayımladığı bültende öğrenci yurtlarına yerleşemeyen öğrencileri bekleyen barınma sorununu konu edinirken, tarikat yurtları ile tüccar zihniyetli, fırsatçı mal sahipleri arasında tercih yapmak zorunda bırakılan yüz binlerce öğrencinin sorunlarını ele aldı.
27 Eylül 2019 linkleri:
SoundCloud: https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-27-eylul-2019-cuma
Spotify Podcast: https://open.spotify.com/episode/3LWfpTDH3CIG5vTr0UAIbM
Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=FDkuuJoXOFY