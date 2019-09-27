TKP: Öğrenciler barınamıyor

Türkiye Komünist Partisi, bugün yayımladığı bültende üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarını ortaya koydu. Tarikat yurtlarıyla tüccarların insafına bırakılan gençlerin barınma sorununun çözümü için yine tek yol görünüyor: Haklı istekler için mücadele.
soL - Haber Merkezi
Cuma, 27 Eylül 2019 10:56

2019 - 2020 akademik yılının başladığı şu günlerde öğrencilerin en büyük kaygılarından birini barınma oluşturuyor. 

Türkiye Komünist Partisi, bugün yayımladığı bültende öğrenci yurtlarına yerleşemeyen öğrencileri bekleyen barınma sorununu konu edinirken, tarikat yurtları ile tüccar zihniyetli, fırsatçı mal sahipleri arasında tercih yapmak zorunda bırakılan yüz binlerce öğrencinin sorunlarını ele aldı.

27 Eylül 2019 linkleri: 

SoundCloud: https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-27-eylul-2019-cuma
Spotify Podcast: https://open.spotify.com/episode/3LWfpTDH3CIG5vTr0UAIbM
Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=FDkuuJoXOFY
 