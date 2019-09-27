TKP: Öğrenciler barınamıyor

Türkiye Komünist Partisi, bugün yayımladığı bültende üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarını ortaya koydu. Tarikat yurtlarıyla tüccarların insafına bırakılan gençlerin barınma sorununun çözümü için yine tek yol görünüyor: Haklı istekler için mücadele.

soL - Haber Merkezi