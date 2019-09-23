TKP: Neslican ne kadar cesursa onlar o kadar korkak, Neslican ne kadar aydınlıksa onlar o kadar karanlık...

TKP’nin Sesi’nde bugün, ne olursa olsun umudunu son âna kadar kaybetmeyip mücadele edenler ile halkımızı şükredip aza kanaat etmeye, kul olmaya mahkûm bırakanlar arasındaki karşıtlığa dikkat çekiliyor.

soL - Haber Merkezi