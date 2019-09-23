TKP: Neslican ne kadar cesursa onlar o kadar korkak, Neslican ne kadar aydınlıksa onlar o kadar karanlık...

TKP’nin Sesi’nde bugün, ne olursa olsun umudunu son âna kadar kaybetmeyip mücadele edenler ile halkımızı şükredip aza kanaat etmeye, kul olmaya mahkûm bırakanlar arasındaki karşıtlığa dikkat çekiliyor.
soL - Haber Merkezi
Pazartesi, 23 Eylül 2019 08:50

Uzun zamandır kanserle mücadele eden Neslican Tay’ın ölümü Türkiye’nin aydınlık yüzüyle karanlık tarafı arasındaki karşıtlığı bir kere daha gün yüzüne çıkardı. TKP’nin Sesi’nde bugün, ne olursa olsun umudunu son ana kadar kaybetmeyip mücadele edenler ile halkımızı şükredip aza kanaat etmeye, kul olmaya mahkûm bırakanlar arasındaki karşıtlığa dikkat çekiliyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için:

Spotify: 

https://open.spotify.com/episode/7k1DlKe541kFdBUxDNHjR0

Apple Podcasts:

 https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr

Youtube:

 https://www.youtube.com/watch?v=9cdFteolXss