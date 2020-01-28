TKP: Mucize diye önceden hazırlanmış şovları seyrediyoruz...

TKP'nin Sesi'nde bugün, enkaz altında yaklaşık bir saat bekletilen bir yurttaşın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olay yerine geldiği sırada enkazdan çıkarıldığı iddiası gündem edildi.

Elazığ depremindeki kurtarma çalışmalar sırasında yaşanan ve tüm yurttaşların kanını donduran olay gündemde kalmaya devam ediyor. Gazeteci Serdar Akinan’ın iddiasına göre, AFAD tarafından yürütülen kurtarma çalışmalarında enkazın altında yaklaşık bir saat bekletilen bir yurttaş Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olay yerine geldiği sırada enkazdan çıkarıldı.

TKP’nin Sesi’nde bugün, AFAD tarafından yalanlanan bu iddianın tüm boyutları, düzenin insanı çürüten ideolojik saldırısı ve yaşananların gözden kaçırılmaması gereken siyasal yönleri ele alınıyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için: