TKP: Mesele emperyalizm çemberinin dışına çıkmaktır

Türkiye Komünist Partisi, emperyalist dünya düzeni, emperyalistler arasındaki çelişkiler, Türkiye'nin sistem içindeki aranışları gibi konulardaki görüşlerini bugün yayımladığı sesli bültende anlattı.
"Emperyalist sistemdeki ülkeler piramidin tepesine tırmanmaya çalışırlar. Bu sistem, sermaye iktidarının pekiştirilmesine hizmet eder. Aslolan emperyalistler arasından seçim yapmak değil, emperyalistleri ve onun işbirlikçilerini topyekûn karşıya almaktır."
Spotify:
https://open.spotify.com/episode/6q2Xc15iKz9q95vvrj9JJ8
Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=op-e48GqaDw
Apple Podcasts:
https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr