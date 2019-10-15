TKP: Mesele emperyalizm çemberinin dışına çıkmaktır

TKP yayımladığı sesli bültende her Salı dinleyicilerden gelen sorulara yanıt veriyor. Bugün yanıtlanan soruların ortak konusu, Suriye, Ortadoğu ve emperyalizm oldu.
soL - Haber Merkezi
Salı, 15 Ekim 2019 10:15

Türkiye Komünist Partisi, emperyalist dünya düzeni, emperyalistler arasındaki çelişkiler, Türkiye'nin sistem içindeki aranışları gibi konulardaki görüşlerini bugün yayımladığı sesli bültende anlattı.

"Emperyalist sistemdeki ülkeler piramidin tepesine tırmanmaya çalışırlar. Bu sistem, sermaye iktidarının pekiştirilmesine hizmet eder. Aslolan emperyalistler arasından seçim yapmak değil, emperyalistleri ve onun işbirlikçilerini topyekûn karşıya almaktır."

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/6q2Xc15iKz9q95vvrj9JJ8

Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=op-e48GqaDw

Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr