TKP: Mert ve Efe'yi kaybettik

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Uludağ'da kaybolduktan 17 gün sonra cansız bedenlerine ulaşılan Efe Sarp ve Mert Alpaslan hakkında bir mesaj yayımladı.
"Mert ve Efe'yi kaybettik.." başlıklı mesajda şöyle denildi:
"1 Aralık akşamı zirveye tırmanmak amacıyla gittikleri Uludağ'da tipi ve sisin bastırması sonucu yollarını kaybederek kaybolan Sancaktepe örgütümüzün üyesi Efe Sarp ve dostumuz Mert Alpaslan'ın cansız bedenlerine ulaşılmış olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Bütün yoldaşlarımıza, Efe ve Mert'in ailelerine ve bütün dostlarına başsağlığı diliyoruz."