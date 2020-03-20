TKP: Marx'ı hatırlamanın tam zamanı

TKP’nin Sesi’nde bugün, işçi sınıfının rehberi Marx çöken kapitalizmin yeni bir düzenin ayak seslerini beraberinde getirdiği saptamasıyla tekrar hatırlatılıyor.

2008 küresel finansal krizi akıllara hemen Marx’ı getirmişti.

Borsaların dibe vurduğu, paraların buharlaştığı, şirketlerin üretimlerine ara verdikleri ve işsizler ordusunun hızla büyüdüğü Koronavirüs günlerinde Marx’ı ve onun devasa eserini hatırlamak için pek çok neden var.

TKP’nin Sesi’nde bugün, işçi sınıfının rehberi Marx çöken kapitalizmin yeni bir düzenin ayak seslerini beraberinde getirdiği saptamasıyla tekrar hatırlatılıyor. Ve buna ek olarak insanlığın girdiği söz konusu kritik dönemeçte, Marx gibi akıllı, çalışkan, cesur ve devrimci olmanın gerekliğine vurgu yapılıyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için: