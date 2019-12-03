TKP: KYK borçlarının tümü hemen ve tek kalemde silinmelidir

Kredi Yurtlar Kurumu borçları geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından tekrar gündeme getirildi.
Üstelik, borçların tekrar yapılandırılacağı bir müjde havası yaratılarak kamuoyuyla paylaşılmış oldu.
TKP’nin Sesi’nde bugün, işsizlikle boğuşan, atama bekleyen, yarı aç yarı tok çalışan gençliğin ensesinde boza pişiren iktidarın patronları gözeten, bankacılık sistemini kollayan ve eşitsizlikleri daha da arttıran yönleri mercek altına alınıyor.
Programı dinlemek için:
Spotify:
https://open.spotify.com/episode/2qTNUS2ZgwaPL1JXgZevsY
Soundcloud:
https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-3-aralik-2019-sali
Apple Podcasts:
https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr