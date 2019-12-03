TKP: KYK borçlarının tümü hemen ve tek kalemde silinmelidir

TKP'nin Sesi'nde KYK borçlarına ilişkin AKP'nin attığı yapılandırma hamlesine tepki gösterildi. Programda 'KYK borçlarının tümü hemen ve tek kalemde silinmelidir. Devlet öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli yatırımları yapmalı. Parasız yurt ve yemek hizmeti sağlamalıdır' denildi.
soL - Haber Merkezi
Salı, 03 Aralık 2019 09:33

Kredi Yurtlar Kurumu borçları geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından tekrar gündeme getirildi.

Üstelik, borçların tekrar yapılandırılacağı bir müjde havası yaratılarak kamuoyuyla paylaşılmış oldu.

TKP’nin Sesi’nde bugün, işsizlikle boğuşan, atama bekleyen, yarı aç yarı tok çalışan gençliğin ensesinde boza pişiren iktidarın patronları gözeten, bankacılık sistemini kollayan ve eşitsizlikleri daha da arttıran yönleri mercek altına alınıyor.

Programı dinlemek için:

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/2qTNUS2ZgwaPL1JXgZevsY

Soundcloud:

https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-3-aralik-2019-sali

Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr