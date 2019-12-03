TKP: KYK borçlarının tümü hemen ve tek kalemde silinmelidir

TKP'nin Sesi'nde KYK borçlarına ilişkin AKP'nin attığı yapılandırma hamlesine tepki gösterildi. Programda 'KYK borçlarının tümü hemen ve tek kalemde silinmelidir. Devlet öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli yatırımları yapmalı. Parasız yurt ve yemek hizmeti sağlamalıdır' denildi.

soL - Haber Merkezi