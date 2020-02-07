TKP: Korku rejimi örgütlü bir halkı alt edemez

TKP’nin Sesi’nde bugün, Van'da yaşanan çığ faciası ve Pegasus'un Sabiha Gökçen'deki kazası gündem edilirken, yaşanan 'felaketlerin' nedenine dikkat çekildi.

Türkiye son iki gündür yaşadığı acı olaylarla sarsılıyor. Önce Van-Bahçesaray karayolunda bir minibüsün üzerine çığ düşmesi sonucu 7 yurttaşımız hayatını kaybetti; daha sonra yardıma giden ekibin üzerine ikinci çığın düşmesi sonucu en az 39 kişi yaşamını yitirdi.

Dün akşam İzmir-İstanbul seferini gerçekleştiren Pegasus’a ait uçağın iniş sırasında düşmesi sonucu 3 yurttaşımız yaşamını yitirirken 170’den fazlası yaralandı.

TKP’nin Sesi’nde bugün, piyasa diktatörlüğünün hükmünün geçtiği ve toplumun büyük çoğunluğunun bir korku rejimine alıştırıldığı AKP iktidarının patronların Türkiye için çizdiği 30 yıllık yol haritasının sonucu olduğunun altı çiziliyor.

