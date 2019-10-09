TKP: Komünizm insanlığın tek çıkışı, karalayamazlar

18 Eylül’de Avrupa Parlamentosu’nun aldığı, komünizm ile Nazizm’i eşitleyen kararın yankıları sürüyor. TKP’nin Sesi’nde bugün, insanlığa vaat edebilecek hiçbir şeyi kalmamış kapitalist-emperyalist sistemin kendini aklamaya yönelik aldığı söz konusu karar masaya yatırılıyor.

18 Eylül’de Avrupa Parlamentosu’nun aldığı, komünizm ile Nazizm’i eşitleyen kararın yankıları sürüyor. Türkiye’den de pek çok sanatçı, bilim insanı ve aydın bir imza kampanyası aracılığıyla söz konusu karara örgütlü bir karşı çıkış gösterdi. TKP’nin Sesi’nde bugün, insanlığa vaat edebilecek hiçbir şeyi kalmamış kapitalist-emperyalist sistemin kendini aklamaya yönelik aldığı söz konusu karar masaya yatırılıyor.

TKP'nin sesini dinlemek için:

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/6P3v1uYfRuw6Wnxo4Grdbl

Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr

Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=mK5tB9fuuBw