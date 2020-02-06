TKP: Kızılay dernek statüsünde bir holdingdir...

TKP'nin Sesi'nde bugün, Kızılay’ın halk sağlığı kapsamında yapması gerekenler yerine gerçekte neler yaptığına ve nasıl bir işlevi olduğuna dikkat çekildi.

Kızılay Başkanı’nın deprem mağdurlarıyla dayanışmak için attığı bağış talep eden tweet Elâzığ Depremi ile birlikte en çok konuşulan konulardan biri olmaya devam ediyor.

Söz konusu mesaj ve benzer yardım çağrıları hem 99 depreminden bu yana halktan kesilen deprem vergisi gelirlerinin ne olduğunu, hem de Kızılay'a normalde yapılan bağışların nerelerde kullanıldığını tartışma konusu yapıyor.

TKP’nin Sesi’nde bugün, siyasal iktidarın bir enstrümanı haline gelmiş Kızılay’ın halk sağlığı kapsamında yapması gerekenlerden çok, sermayeye hizmet eden yönleri açığa çıkarılıyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için: